Два беспилотника сбиты над российским регионом

Два украинских дрона сбиты над Курской областью

Два украинских дрона сбиты над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательные аппараты были сбиты в промежутке с 14:00 по 15:30 по московскому времени. Оба беспилотника уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В обоих случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Маршрут беспилотников выстраивают с учетом имеющейся информации о расположении средств ПВО.

Ранее 25 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Россию баллистическими ракетами. Минобороны сообщило о перехвате восьми ракет.