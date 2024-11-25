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18:04, 25 ноября 2024Россия

Два беспилотника сбиты над российским регионом

Два украинских дрона сбиты над Курской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два украинских дрона сбиты над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательные аппараты были сбиты в промежутке с 14:00 по 15:30 по московскому времени. Оба беспилотника уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В обоих случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Маршрут беспилотников выстраивают с учетом имеющейся информации о расположении средств ПВО.

Ранее 25 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Россию баллистическими ракетами. Минобороны сообщило о перехвате восьми ракет.

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