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00:57, 26 ноября 2024Мир

Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов

Лекорню: Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Франция в ближайшие недели поставит Украине пакет военной помощи, в том числе ракеты, профинансированные в основном за счет доходов от замороженных активов России. Об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.

По словам министра обороны, в перечне поставок — гаубицы Caesar, ракеты Mistral и ракеты Aster. «Это также дипломатическая победа и значимая победа для нашего бюджета», — подчеркнул он.

Он напомнил, что доход от замороженных российских активов в 2024 году составил 300 миллионов евро.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные активы России «украинскими деньгами». Он поблагодарил западные страны, «отстаивающие право» Киева на их использование.

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