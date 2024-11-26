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07:13, 26 ноября 2024Экономика

«Газпром» прекратил поставки газа в одну европейскую страну

Reuters: «Газпром» прекратил поставки в Австрию после отбора OMV газа без оплаты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

«Газпром» прекратил поставки газа в Австрию после того, как местная компания OMV «арестовала» поставленное в европейскую страну топливо. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что OMV «арестовала» газ на сумму 230 миллионов евро, обосновав это решением арбитражного суда в Германии. Австрийская компания планировала таким образом компенсировать исполнение решения инстанции.

В свою очередь, «Газпром» расценил арест топлива как неуплату и прекратил поставки. Таким образом, в 50-летних торговых отношениях между российской и австрийской компанией поставлена точка, подчеркивает агентство.

Ранее «Газпром» через Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области добился запрета для OMV Exploration & Production, дочерней компании OMV, вести разбирательство с ним за рубежом.

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