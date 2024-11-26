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12:19, 26 ноября 2024Бывший СССР

Главы МИД Украины и Италии обсудили сотрудничество против России

Главы МИД Украины и Италии обсудили расширение оборонного сотрудничества
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Главы Министерств иностранных дел Украины и Италии Андрей Сибига и Антонио Таяни на полях встречи стран G7 обсудили расширение оборонного сотрудничества против России. Об этом глава украинского дипломатического ведомства написал на своей странице в социальной сети X.

«Обсудили расширение сотрудничества в области обороны, смягчение угроз, исходящих от России, и роль Италии в восстановлении Украины», — написал Сибига.

Таяни, в свою очередь, написал, что поддерживает интеграцию Украины в Евро-атлантический альянс.

Ранее глава Информационной службы безопасности Чехии Михал Куделка заявил, что страны Европы готовятся к притоку бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и контрабанде оружия после окончания украинского конфликта.

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