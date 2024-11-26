Иностранная авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания AZAL запустила распродажу билетов со скидкой до 30 процентов

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте иностранного перевозчика.

У пассажиров появилась возможность приобрести билеты со скидкой до 30 процентов на рейсы в более полсотни городов. Акция продлится с 26 ноября по 1 декабря. Улететь по купленным билетам путешественники смогут до 30 апреля 2025 года.

«Скидка распространяется на регулярные международные рейсы в тарифах "Эконом Бюджет", "Премиум Эконом" и "Бизнес-класс", — говорится в сообщении. — (...) Количество билетов по сниженной цене ограничено».

Так, россияне смогут улететь из Махачкалы в Баку от 4 тысяч рублей, из Сочи в Баку от 5,6 тысячи рублей, из Казани в Баку от 6,6 тысячи рублей и из Москвы в Баку от 11,7 тысячи рублей.

Ранее пилотов летевшего из Азербайджана самолета российской авиакомпании «ИрАэро» пытались ослепить лазером в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Баку в Нижний Новгород пассажирским лайнером 6 ноября. Незадолго до посадки экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.