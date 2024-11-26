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15:30, 26 ноября 2024Путешествия

Иностранная авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания AZAL запустила распродажу билетов со скидкой до 30 процентов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте иностранного перевозчика.

У пассажиров появилась возможность приобрести билеты со скидкой до 30 процентов на рейсы в более полсотни городов. Акция продлится с 26 ноября по 1 декабря. Улететь по купленным билетам путешественники смогут до 30 апреля 2025 года.

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«Скидка распространяется на регулярные международные рейсы в тарифах "Эконом Бюджет", "Премиум Эконом" и "Бизнес-класс", — говорится в сообщении. — (...) Количество билетов по сниженной цене ограничено».

Так, россияне смогут улететь из Махачкалы в Баку от 4 тысяч рублей, из Сочи в Баку от 5,6 тысячи рублей, из Казани в Баку от 6,6 тысячи рублей и из Москвы в Баку от 11,7 тысячи рублей.

Ранее пилотов летевшего из Азербайджана самолета российской авиакомпании «ИрАэро» пытались ослепить лазером в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Баку в Нижний Новгород пассажирским лайнером 6 ноября. Незадолго до посадки экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.

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