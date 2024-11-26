Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:47, 26 ноября 2024Экономика

Кайли Дженнер показала свой особняк в Калифорнии

Кайли Дженнер показала интерьер своего особняка в Калифорнии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская телезвезда, модель и предприниматель Кайли Дженнер показала интерьер своего особняка, расположенного в Калифорнии. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В кадр попали домашний кинотеатр с мягкими креслами светло-коричневого оттенка, а также столовая со светло-серыми стульями и такими же стенами. Во втором помещении стоит большой деревянный стол, а на стене висит картинка с изображением обнаженного человека. «Вещи в моем доме, которые делают меня счастливой», — подписала публикацию Дженнер.

Ранее российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) сообщила, что переехала жить в Барби-хаус с розовыми стенами и розовой раковиной в ванной комнате. Артистка уточнила, что купила квартиру стоимостью более 60 миллионов рублей сама, без помощи ипотеки и финансовой поддержки близких.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине анонсировали новое контрнаступление ВСУ

      Глава Самарской области оценил возможность обращения к правоохранителям из-за долгов КС

      В Минфине отреагировали на курс доллара

      В России начнут продавать еще один китайский автомобиль

      Кайли Дженнер показала свой особняк в Калифорнии

      Раненый боец СВО купил Porsche, наклеил на него знак «Вагнера» и устроил гонки с полицией

      Глава МИД Эстонии рассказал о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху

      Врач раскрыла единственный правильный способ выдавливать прыщи дома

      Одна из стран ЕС предложила площадку для мирных переговоров по Украине

      Россия ввела санкции против 30 граждан Британии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше