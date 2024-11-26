Кайли Дженнер показала свой особняк в Калифорнии

Кайли Дженнер показала интерьер своего особняка в Калифорнии

Американская телезвезда, модель и предприниматель Кайли Дженнер показала интерьер своего особняка, расположенного в Калифорнии. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В кадр попали домашний кинотеатр с мягкими креслами светло-коричневого оттенка, а также столовая со светло-серыми стульями и такими же стенами. Во втором помещении стоит большой деревянный стол, а на стене висит картинка с изображением обнаженного человека. «Вещи в моем доме, которые делают меня счастливой», — подписала публикацию Дженнер.

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