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04:37, 26 ноября 2024Мир

Китай отверг обвинения в пособничестве наркотрафику в США

Китай отвергает обвинения Трампа в содействии поставкам фентанила в США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай отвергает обвинения избранного президента США Дональда Трампа в пособничестве поставкам фентанила, заявления в содействии наркотрафику противоречат фактов. Об этом сообщили в посольстве КНР в Вашингтоне, их заявление приводит РИА Новости.

По словам представителя посольства Лю Пэнъюя, в 2023 году во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена стороны договорились о возобновлении регулярного взаимодействия антинаркотических ведомств двух стран.

«Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками, затрагивающих интересы США. Китай ответил на запросы США о проверке информации по определённым делам и предпринял необходимые действия», — рассказал Лю Пэнъюй.

Ранее Трамп пригрозил Мексике и Канаде введением пошлин в 25 процентов на все товары из этих двух стран за нерешенную проблему нелегальной миграции и наркотрафик.

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