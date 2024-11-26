Красный рассвет в Москве объяснили

Синоптик Леус: красный оттенок восхода обусловлен рассеиванием света

Красный оттенок восхода Солнца, который во вторник, 26 ноября, могли наблюдать столичные жители, обусловлен явлением рассеивания солнечного света в земной атмосфере. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как объяснил специалист, при низком положении солнца над горизонтом солнечный свет проходит сквозь значительный слой атмосферы, прежде чем достигнуть глаза наблюдателя. Ярче всего эффект «красного» рассвета проявляется при наличии в воздухе взвешенных частиц: кристаллов льда в облаках, пыли или дыма. Синий свет рассеивается сильнее всего, поэтому солнечный свет оказывается наполнен в основном красными и желтыми оттенками.

При высокой концентрации различных частиц в атмосфере она эффективно пропускает только световые волны длиной от 590 до 780 нанометров — это оранжевые и красные цвета. Остальные цвета в основном поглощаются.

Когда Солнце поднимается над горизонтом, уменьшается толщина слоя атмосферы, через который проходят лучи, поэтому через него начинают проходить все составляющие солнечного спектра, возвращая ему привычный белый цвет.

С утра во вторник, 26 ноября, жители столицы могли наблюдать рассвет, окрашенный в красные тона. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что во вторник, 26 ноября, температура в столичном регионе отправится в зону слабых оттепелей. Днем в Москве она будет держаться на отметках от минус одного до плюс одного градуса Цельсия, по области ожидается от минус трех до плюс трех градусов.