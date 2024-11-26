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13:44, 26 ноября 2024Бывший СССР

Полковник назвал вытеснившую ВСУ из Курахово тактику российских военных

Матвийчук: тактика глубоких фланговых охватов помогла вытеснить ВСУ из Курахово
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вытеснить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) удалость благодаря тактике глубоких фланговых охватов, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал о положении украинских бойцов в регионе.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали ВСУ южнее Курахово.

«Продолжают приходить сведения о том, что противник оставляет свои позиции. Военные обмениваются информацией о том, что держаться невозможно, нет боеприпасов и продуктов. Это говорит, что наша тактика глубоких фланговых охватов привела к такому результату. Последним таким ударом стало взятие Великих Новоселок, что привело к взятию противника в окружение. Они пытаются сбежать под покровом ночи, чтобы сохранить свои жизни», — объяснил Матвийчук.

Это полнейший разгром для ВСУ под Курахово. Я думаю, что будут огромные пленных. Этот наш успех предваряет последующее движение на покровское направление

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

26 ноября источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ вывели часть группировки из городской застройки в центре Курахово. Уточнялось, что украинские подразделения отступили в район трубного завода, и ВСУ перебрасывают личный состав малыми группами. В том числе Вооруженные силы Украины используют для этого западный выезд из Курахово.

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