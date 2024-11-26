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23:18, 26 ноября 2024Мир

Сибига рассказал о создании «Украинского легиона» в Польше

Сибига: «Украинский легион» в Польше набирают, несмотря на отсутствие желающих
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Варшава и Киев продолжают создавать «Украинский легион», несмотря на отсутствие желающих в него вступать. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет РИА Новости.

После встречи с польским коллегой Радославом Сикорским он рассказал, что создание военного подразделения, которое формируется в Польше из граждан Украины, продолжается.

5 ноября сообщалось, что в «Украинский легион» было подано около 500 заявок людей, большинство из которых не имеют боевого опыта. Большая часть заявок приходит от украинцев и украинок, проживающих в Польше и Чехии, но есть и из Великобритании, Канады и США.

На данный момент, по словам представителя организации, 90 процентов заявок получено от мужчин и 10 процентов от женщин. По возрасту примерно половина заявителей — это молодежь до 25 лет.

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