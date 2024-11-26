Маск оскорбил Меркель из-за одного заявления

Маск исковеркал фамилию Меркель в ответ на ее критику

Американский миллиардер и владелец компаний SpaceX, Tesla Илон Маск ответил на критику своего ведущего положения в космической области со стороны бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Гневный пост предприниматель опубликовал в соцсети X.

Ранее экс-канцлер рассказал в интервью немецким СМИ, что Маск владеет 60 процентами всех спутников в космосе. Ангела Меркель выразила крайнюю обеспокоенность таким положением дел, а также политическими взглядами миллиардера.

«Да кто такая эта Ангела Меркин?» — возмутился Маск. Так миллиардер намекнул на созвучный с фамилией политика термин из секс-индустрии «меркин» — парик, используемый в качестве лобковых волос.

Ранее стало известно, что Мемуары Ангелы Меркель под названием «Свобода» поступят в продажу во вторник, 26 ноября. Часть мемуаров посвящена мировым политикам, в частности президенту России Владимиру Путину и избранному главе Белого дома Дональду Трампу.

В книге экс-канцлер расскажет о своем жизненном пути от детства в ГДР до начала политической карьеры и работы в высших эшелонах власти ФРГ «более подробно, чем когда-либо прежде».