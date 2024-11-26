Медведев порассуждал о возможных последствиях передачи ядерного оружия Киеву

Медведев счел возможную передачу ЯО Киеву подготовкой к ядерному конфликту с РФ

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев счел возможную передачу ядерного оружия (ЯО) Киеву подготовкой к ядерному конфликту с Российской Федерацией. Свои рассуждения по данному вопросу он опубликовал в Telegram-канале.

Экс-президент России отметил, что фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения. Медведев предупредил о незамедлительных последствиях, если администрация еще действующего президента США Джо Байдена решится на такую меру.

«Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой? Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага», — написал зампред Совбеза.

До этого конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин назвала возможную передачу Байденом Украине ядерного оружия противоречащей Конституции США. По ее мнению, это решение равносильно государственной измене.