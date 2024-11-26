Минобороны России рассказало о провокации ВСУ возле Запорожской АЭС

МО РФ: ВСУ пять раз обстреляли и трижды атаковали территорию у Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили провокацию на территории близ Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По сообщению оборонного ведомства, провокация заключалась в нанесении ударов по этой территории — за сутки ВСУ пять раз обстреляли и трижды атаковали дронами город Энергодар и окрестности. Одно из административных зданий получило незначительные повреждения. Отмечается, что при атаках ВСУ никто не пострадал.

«В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку», — сообщили в Минобороны.

Ранее, 22 ноября, директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что ситуация с обстрелами станции со стороны Вооруженных сил Украины усугубилась по сравнению с 2023 годом. Он напомнил о атаках ВСУ на купол шестого блока, градирню и учебно-тренировочный центр ЗАЭС.