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12:25, 26 ноября 2024Россия

Минобороны России рассказало о провокации ВСУ возле Запорожской АЭС

МО РФ: ВСУ пять раз обстреляли и трижды атаковали территорию у Запорожской АЭС
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили провокацию на территории близ Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По сообщению оборонного ведомства, провокация заключалась в нанесении ударов по этой территории — за сутки ВСУ пять раз обстреляли и трижды атаковали дронами город Энергодар и окрестности. Одно из административных зданий получило незначительные повреждения. Отмечается, что при атаках ВСУ никто не пострадал.

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«В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку», — сообщили в Минобороны.

Ранее, 22 ноября, директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что ситуация с обстрелами станции со стороны Вооруженных сил Украины усугубилась по сравнению с 2023 годом. Он напомнил о атаках ВСУ на купол шестого блока, градирню и учебно-тренировочный центр ЗАЭС.

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