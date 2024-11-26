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16:21, 26 ноября 2024Ценности

Москвичка сделала пластику в квартире хирурга и лишилась способности закрывать глаза

Москвичка лишилась способности закрывать глаза после блефаропластики на дому
Мария Винар

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Россиянка лишилась способности закрывать глаза после пластики на дому. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Пострадавшая москвичка Любовь рассказала, что пластический хирург предложила ей сделать блефаропластику в своей квартире. При этом врач уверила ее, что предыдущие пациентки остались довольны результатами. Однако, по словам женщины, во время операции хирург отрезала ей лишнюю кожу, в результате чего образовался выворот века.

«После операции у меня огромные гематомы под глазами, начали выворачиваться веки, началось сильное слезотечение. Я поняла, что что-то не так. Но она продолжала убеждать, что симптомы пройдут, кожа подтянется», — посетовала Любовь.

Пострадавшая уточнила, что заплатила за блефаропластику около 40 тысяч рублей. Врачи, работающие в другой клинике, заявили, что ей необходима реконструкция нижних век. Женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы сделала популярную у женщин ультразвуковую подтяжку и осталась со шрамами на пол-лица.

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