Москвичка сделала пластику в квартире хирурга и лишилась способности закрывать глаза

Москвичка лишилась способности закрывать глаза после блефаропластики на дому

Россиянка лишилась способности закрывать глаза после пластики на дому. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Пострадавшая москвичка Любовь рассказала, что пластический хирург предложила ей сделать блефаропластику в своей квартире. При этом врач уверила ее, что предыдущие пациентки остались довольны результатами. Однако, по словам женщины, во время операции хирург отрезала ей лишнюю кожу, в результате чего образовался выворот века.

«После операции у меня огромные гематомы под глазами, начали выворачиваться веки, началось сильное слезотечение. Я поняла, что что-то не так. Но она продолжала убеждать, что симптомы пройдут, кожа подтянется», — посетовала Любовь.

Пострадавшая уточнила, что заплатила за блефаропластику около 40 тысяч рублей. Врачи, работающие в другой клинике, заявили, что ей необходима реконструкция нижних век. Женщина обратилась в полицию.

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