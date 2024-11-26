На Украине отчислили более 20 тысяч студентов-уклонистов

Винницкий: на Украине отчислили из вузов почти 23,5 тысячи студентов-уклонистов

Из высших учебных заведений на Украине отчислили 23 448 мужчин старше 30 лет, которые пытались избежать мобилизации, заявил замминистра образования республики Михаил Винницкий. Его слова приводит издание Hromadske.

«Очевидно, что отчисленные — это те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус для избегания других обязанностей», — рассказал Винницкий.

Помимо этого, по его словам, полиция возбудила восемь уголовных дел в отношении должностных лиц вузов, которые зачисляли мужчин призывного возраста, «публично заявляя о своих расценках».

Ранее Винницкий заявил, что студенты старших курсов теперь будут обязаны проходить начальную военную подготовку. По его словам, человек, который оканчивает вуз и получает диплом о высшем образовании, «должен уметь вести себя с оружием».