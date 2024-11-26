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17:32, 26 ноября 2024Бывший СССР

На Украине отчислили более 20 тысяч студентов-уклонистов

Винницкий: на Украине отчислили из вузов почти 23,5 тысячи студентов-уклонистов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из высших учебных заведений на Украине отчислили 23 448 мужчин старше 30 лет, которые пытались избежать мобилизации, заявил замминистра образования республики Михаил Винницкий. Его слова приводит издание Hromadske.

«Очевидно, что отчисленные — это те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус для избегания других обязанностей», — рассказал Винницкий.

Помимо этого, по его словам, полиция возбудила восемь уголовных дел в отношении должностных лиц вузов, которые зачисляли мужчин призывного возраста, «публично заявляя о своих расценках».

Ранее Винницкий заявил, что студенты старших курсов теперь будут обязаны проходить начальную военную подготовку. По его словам, человек, который оканчивает вуз и получает диплом о высшем образовании, «должен уметь вести себя с оружием».

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