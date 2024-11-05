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05:32, 5 ноября 2024Бывший СССР

Украина введет обязательную начальную военную подготовку для студентов

Винницкий: Киев вводит обязательную военную подготовку для студентов ВУЗов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / Global Look Press

Студенты старших курсов ВУЗов на Украине теперь будут обязаны проходить начальную военную подготовку. Такое изменение ввели киевские власти, рассказал замминистра образования республики Михаил Винницкий, передает издание «Новости.Live» в Telegram.

«Уже есть соответствующие изменения в закон, которые обязывают нас в 2025 году ввести базовую общую военную подготовку в учреждения высшего образования. Очевидно, речь не идет о первокурсниках», — подчеркнул представитель министерства, добавив, что, вероятно, нововведение коснется учащихся с третьего курса, совершеннолетних в возрасте 19-20 лет.

По словам Винницкого, человек, который оканчивает ВУЗ и получает диплом о высшем образовании, «должен уметь вести себя с оружием».

При этом замминистра образования подчеркнул, что предложение никак не связано с потенциальным понижением возраста призыва. В настоящий момент создаются полигоны для подготовки студентов, в следующем году будет разрабатываться теоретический курс, куда войдут основы боевой медицины и тактической подготовки.

Ранее стало известно, что большое число граждан Украины решили вывезти своих детей из страны. Школьники любого пола и возраста уезжают за гарницу и перестают получать украинское образование.

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