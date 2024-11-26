На Украине подтвердили продвижение армии России в районе Купянска

Deep State: ВС России расширили контроль на левом берегу реки Оскол у Купянска

Вооруженные силы (ВС) России расширили свой контроль на левом берегу реки Оскол в районе Купянска. Об этом пишет украинский аналитический проект Deep State.

По информации с карты проекта, зона контроля Российской армии расширились на расстоянии более одного километра. Кроме того, расширилась серая зона на такое же расстояние. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены были оставить свои позиции на этом направлении.

Ранее Deep State писали, что российские войска переправились через реку Волчья, где ведут бои на северо-западных окраинах Курахово. Кроме того, российские подразделения взяли под контроль Новую Ильинку и переправляются по дамбе на территорию Курахово.