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04:00, 26 ноября 2024Мир

На Западе назвали способ предотвратить дальнейшую эскалацию на Украине

Экономист Сакс: эскалацию на Украине можно остановить телефонным звонком
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Дальнейшую эскалацию конфликта на Украине можно остановить телефонным звонком между Соединенными Штатами и Россией. Такого мнения придерживается американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Можно было бы обсудить соглашение с Россией, которое поставило бы США и Россию на путь прекращения войны и могло бы дать уверенность в том, что она подходит к концу и что дальнейшая эскалация будет предотвращена», — отметил эксперт.

Сакс уточнил, что «глубинной причиной» конфликта является неустанное стремление Штатов к расширению НАТО до границ РФ с Украиной.

Ранее на Западе заявили, что администрация президента США Джо Байдена специально провоцирует украинский кризис с целью помешать выигравшему выборы Дональду Трампу перенять бразды правления. Так, бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Байден может ядерную войну до вступления Трампа в должность 20 января 2025 года. Эксперт отметил, что американский народ продемонстрировал на президентских выборах 5 ноября, что он не хочет войны.

21 ноября Владимир Путин заявил, что Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины в Днепропетровске в ответ на удары Украины по территории РФ с применением дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow. В условиях боевых действий прошло испытание «Орешника» с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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