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18:17, 26 ноября 2024Ценности

Надпись на футболке звезды «Беверли-Хиллз 90210» привлекла внимание журналистов

Мария Винар

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американская актриса Тори Спеллинг появилась на съемочной площадке шоу «Танцы со звездами» и привлекла внимание журналистов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Звезду популярного телесериала «Беверли-Хиллз 90210» сфотографировали в кедах, черных брюках с низкой посадкой и белой укороченной футболке. На размещенных кадрах можно заметить, что на верхнем изделии присутствует надпись I was robbed («Меня ограбили»).

По мнению журналистов, такую футболку Спеллинг надела неслучайно. Перед тем как ее заметили на съемочной площадке, жюри исключили ее из участников проекта.

В сентябре сообщалось, что мошенница Анна Сорокина, более известная как Анна Делви, выступила в шоу «Танцы со звездами» с тюремным браслетом.

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