Назван районы Москвы с самой дешевой «вторичкой»

«Инком-Недвижимость»: в Москве вторичное жилье дешевле всего в Восточном районе

По итогам октября Восточный стал лидером среди районов Старой Москвы по доступности вторичного жилья. Об этом стало известно аналитикам компании «Инком-Недвижимость», пишет «РБК».

Средняя цена предложения «квадрата» в Восточном районе составила 199,6 тысячи рублей. На втором месте по низким ценам на «вторичку» оказалось Матушкино со средней ценой метра в 201,9 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнуло Старое Крюково — медианная здесь цена держится на отметке 202,4 тысячи рублей.

В первую пятерку также вошли Бирюлево Западное (204,7 тысячи рублей) и Силино (205 тысяч рублей). За ними следуют Капотня, Некрасовка, Савелки, Бирюлево Восточное и Крюково.

Ранее эксперты рынка недвижимости допустили, что стоимость вторичного жилья в Москве начнет снижаться после Нового года.