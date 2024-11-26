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12:14, 26 ноября 2024Экономика

Предсказано будущее цен на жилье в Москве после Нового года

«РБК»: после Нового года цены на жилье в Москве начнут снижаться
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В настоящее время цены на вторичное жилье в Москве стоят на месте, однако после Нового года они могут начать снижаться. Такой прогноз дали эксперты «РБК».

Специалисты считают, что в ближайшие месяцы на вторичном рынке столицы может увеличиться число дисконтов. По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, в последнее время наблюдается рост среднего срока экспозиции. Это должно сподвигнуть продавцов охотнее предоставлять скидки. «К февралю-марту 2025 года может оформиться тренд на снижение уже не только цен сделок, но и номинальных цен предложения», — заключил Попов.

Управляющий директор «Миэль Сущевский» Александр Москатов уточнил, что в ближайшие пару кварталов критичного падения цен не произойдет, но медленная коррекция вниз вполне вероятна. Сейчас собственники не спешат снижать цены, надеясь на возвращение на рынок покупателей, которые откладывают покупку жилья из-за высокой ключевой ставки ЦБ и других факторов. Однако скидки растут уже сейчас.

«В среднесрочной перспективе рынок жилья ждет охлаждение и снижение цен, и этот курс станет более очевидным как раз в следующем году. Цены высокие, ипотека дорогая, спрос снижается. Так что снижение стоимости квартир в столице на 10-15 процентов вполне реально», — заявил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Ранее тало известно, в каких российских городах сильнее всего подорожало первичное жилье. По итогам октября лидером оказалась Пермь.

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