Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:51, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

«Одноклассники» сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: «Одноклассники»

Российская социальная сеть «Одноклассники» с помощью искусственного интеллекта (ИИ) стала временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В пресс-службе «Одноклассников» рассказали, что компания внедрила модель машинного обучения, позволяющую автоматически выявлять токсичные комментарии и ограничивать их авторов в написании новых на период от одного часа до 24 часов — зависит от того, как часто пользователь оставляет негативные высказывания. В результате количество таких сообщений под постами, фотографиями и видео сократилось на 47 процентов.

По данным исследования, проведенного соцсетью, негативные посты вызывают злость у более чем 40 процентов опрошенных. «Мы видим по запросам пользователей, что у нашей аудитории есть потребность в пространстве для безопасного и уважительного общения: треть всех жалоб на платформе связаны с негативными, по мнению пользователей, комментариями, а 80 процентов обращений в службу поддержки по поводу комментариев нацелены против токсичности», — рассказал директор по продукту соцсети «Одноклассники» Александр Москвичев.

ML-модель была обучена на 400 тысячах недружелюбных высказываний. Ее запуск позволил сократить время обработки жалоб на токсичные посты в три раза и быстрее помочь людям с решением их проблем. «Вместе с другими продуктовыми решениями, которые мы внедрили за последние два года, ограничение токсичных комментаторов позволит соцсети не только быстрее вернуть на платформу редко посещающих ОК пользователей, но и привлечь новых», — отметил Москвичев.

Ранее «Одноклассники» начали автоматически обнаруживать на платформе нецензурные слова и скрывать их, а также размывать изображения эротического характера. Соцсеть использует модерацию на базе машинного обучения, чтобы ограничивать другой нежелательный и неприемлемый контент, например, информацию для аудитории 18+. В 2023 году соцсеть также запустила ML-модель, ограничивающую навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками на площадке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Акт государственной измены». В США предостерегли Байдена от одного действия в отношении Украины. О чем идет речь?

      Россия выразила надежду на провал цветной революции в Грузии

      В США сравнили передачу Украине ядерного оружия с госизменой

      Нарышкин рассказал о связи стран Запада с «полком Калиновского»

      В ФСБ рассказали о желании США превратить СНГ в дешевую ресурсную базу

      Быки и свиньи разорвали 17-летнюю российскую школьницу. Как это могло произойти?

      Выручка Telegram взлетела перед задержанием Дурова

      Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

      Оскароносная актриса появится в новом фильме Нолана

      Пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск к организатору концерта на миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше