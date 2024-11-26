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20:25, 26 ноября 2024Путешествия

Пассажир сломал ногу во время сильной турбулентности на рейсе в США

Пассажир American Airlines сломал ногу во время турбулентности на рейсе в Майами
Алина Черненко

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Самолет авиакомпании American Airlines резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за сильной турбулентности. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел в субботу, 23 ноября, на борту лайнера, летевшего из Сан-Паулу, Бразилия, в Майами, США. Когда самолет находился на высоте около 11 тысяч метров, он попал в зону турбулентности, во время которой несколько пассажиров получили легкие травмы, а один из них сломал ногу.

По данным издания, после посадки в Бразилии пострадавшего путешественника доставили в больницу. Рейс пришлось отменить, пассажиров разместили в отелях неподалеку от аэропорта.

Ранее пассажиров авиакомпании Scandinavian Airlines во время сильной турбулентности выбросило из кресел и подкинуло к потолку. На видео, снятом очевидцами, люди кричали от страха, а их вещи летали по салону.

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