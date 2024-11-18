Пассажиров во время турбулентности выбросило из кресел и подбросило к потолку

Пассажиров Scandinavian Airlines во время турбулентности подбросило к потолку

Пассажиров авиакомпании Scandinavian Airlines во время сильной турбулентности выбросило из кресел и подбросило к потолку. Паника на борту попала на видео, которое публикует британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 14 ноября, на рейсе из Стокгольма в Майами. На размещенных в сети кадрах испуганные путешественники кричат, а вещи хаотично летают по салону.

По данным источника, воздушное судно попало в турбулентность над Гренландией. Пилоты приняли решение совершить посадку в Копенгагене для прохождения проверки из-за опасений возникновения технических проблем. Представители авиакомпании сообщили, что на борту находилось 254 пассажира, в том числе один младенец. Никто из них серьезно не пострадал.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa попал в сильную турбулентность, в результате которой более десятка человек получили травмы. Им оказали медицинскую помощь сразу же после посадки.

