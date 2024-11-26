Пассажирам самолетов показали новейшие люксовые места в первом классе

British Airways начнет летать на Airbus A380 с люксовыми местами в первом классе

Авиакомпания British Airways показала пассажирам самолетов новейшие люксовые места в первом классе. Об этом сообщает PYOK.

По информации издания, переоборудованные Airbus A380 начнут летать в 2026 году. В распоряжении пассажиров первого класса будут широкие сиденья, которые могут полностью трансформироваться в ровную кровать. Также они оснащены телевизорами с разрешением 4К, регулируемой подсветкой и изогнутой стенкой для конфиденциальности.

Кроме того, в «номерах» предусмотрено множество мест для хранения вещей, включая внешний гардероб. Также в распоряжении пассажиров будут беспроводная зарядка гаджетов и разъемы USB-A и USB-C, беспроводной планшет и воздухозаборники.

Над внешним видом нового салона лайнеров British Airways работало лондонское дизайнерское агентство Tangerine.

Ранее пассажир авиакомпании Air India заплатил полмиллиона рублей за место в первом классе самолета и назвал перелет кошмаром из-за грязи и разодранной мебели.