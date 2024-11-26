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19:41, 26 ноября 2024Путешествия

Пассажирам самолетов показали новейшие люксовые места в первом классе

British Airways начнет летать на Airbus A380 с люксовыми местами в первом классе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Авиакомпания British Airways показала пассажирам самолетов новейшие люксовые места в первом классе. Об этом сообщает PYOK.

По информации издания, переоборудованные Airbus A380 начнут летать в 2026 году. В распоряжении пассажиров первого класса будут широкие сиденья, которые могут полностью трансформироваться в ровную кровать. Также они оснащены телевизорами с разрешением 4К, регулируемой подсветкой и изогнутой стенкой для конфиденциальности.

Кроме того, в «номерах» предусмотрено множество мест для хранения вещей, включая внешний гардероб. Также в распоряжении пассажиров будут беспроводная зарядка гаджетов и разъемы USB-A и USB-C, беспроводной планшет и воздухозаборники.

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