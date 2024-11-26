Пленный Молозин рассказал об обучении украинских военных стрельбе на симуляторах

Украинских военных в Польше учили стрелять на симуляторах, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Молозин.

«Сборка, разборка, выход на позиции и семь патронов холостых, и семь боевых стреляли, плюс три дня у нас была медицина и три дня на тренажере», — заявил Молозин, отметив, что польские инструкторы не знали украинский и русский язык и общались с ними только без переводчика на польском.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины Владимир Николенко рассказал, что в украинский военный госпиталь в Константиновке ДНР доставляли большое количество раненых колумбийских наемников. Он отметил, что наемники называли себя «иностранным легионом», добавив, что они совсем не говорили на украинском языке.