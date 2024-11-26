Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:32, 26 ноября 2024Бывший СССР

Пленный рассказал об обучении украинских военных стрельбе на симуляторах

Пленный Молозин рассказал об обучении украинских военных стрельбе на симуляторах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинских военных в Польше учили стрелять на симуляторах, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Молозин.

«Сборка, разборка, выход на позиции и семь патронов холостых, и семь боевых стреляли, плюс три дня у нас была медицина и три дня на тренажере», — заявил Молозин, отметив, что польские инструкторы не знали украинский и русский язык и общались с ними только без переводчика на польском.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины Владимир Николенко рассказал, что в украинский военный госпиталь в Константиновке ДНР доставляли большое количество раненых колумбийских наемников. Он отметил, что наемники называли себя «иностранным легионом», добавив, что они совсем не говорили на украинском языке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      Трамп поинтересовался мнением о Путине

      Трамп задумался о прямых переговорах с Ким Чен Ыном

      В НАТО призвали создать стратегию по сдерживанию России

      В Израиле назвали соглашение с Ливаном исторической ошибкой

      В Белоруссии высказались о применении «Орешника» Россией

      В Польше предсказали трудные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

      Пленный рассказал об обучении украинских военных стрельбе на симуляторах

      Во Франции ответили на слова Макрона о скорой отставке правительства

      ЦСКА разгромил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше