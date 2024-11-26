Пользователей iPhone предупредили о массовых взломах устройств мошенниками

МВД предупредило, что мошенники взламывают iPhone под видом установки приложения

МВД предупредило пользователей iPhone о массовом взломе устройств мошенниками. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Злоумышленники утверждают, что могут установить на смартфоны приложения банков или TikTok, удаленные из магазина AppStore. Они предлагают потенциальным жертвам выйти из своей учетной записи Apple ID, а затем войти в другую, введя для этого данные, отправленные мошенниками.

«После таких манипуляций iPhone блокируется, а за разблокировку просят огромную сумму денег», — уточнили в ведомстве. В МВД призвали россиян никогда не заходить в чужие учетные записи устройств Apple.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «Госуслугами». Злоумышленники просят жертв звонить по номеру, указанному в электронном письме, после чего представляются службой поддержки портала и убеждают их сообщить данные от аккаунта.