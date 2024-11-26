Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:32, 26 ноября 2024Забота о себе

Правдивость рекомендации «ужин отдай врагу» оценили

Нутрициолог Мансурова: для ужина после пяти вечера подойдут рыба и овощи на пару
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Travis Yewell / Unsplash

Правдивость народной рекомендации «ужин отдай врагу» оценила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. В беседе с aif.ru она прокомментировала исследование американских ученых, выяснивших, что употребление большого количества пищи после 17:00 приводит к ухудшению способности организма правильно регулировать уровень сахара в крови.

По словам врача, тому, кто способен не есть после 17:00 вечера, лучше действительно стараться воздерживаться от обильных застолий. «Фраза про ужин, который надо отдать врагу, имеет под собой много обоснований. В частности, то, что не надо перегружать свой пищеварительный тракт вечером. Особенно тем людям, которые хотят похудеть», — объяснила Мансурова.

Однако людям, которые не могут так рано ужинать из-за режима дня, важно вечером есть не очень поздно и не слишком обильно, отметила специалистка. Для ужина, который может быть у работающего человека и после пяти вечера, хорошо подойдет рыба с овощами на пару, привела пример врач. Этот вариант она назвала легким, быстро усваиваемым и полезным.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Главное, продолжила нутрициолог, чтобы порция была небольшой. Чтобы наесться вечером и не увеличить риск развития диабета, Мансурова рекомендовала накладывать ужин по принципу «здоровой тарелки»: половину небольшой тарелки отводить под овощи и зелень, а по четверти — под белок и углеводы.

Ранее диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева назвала россиянам несколько продуктов, употребление которых помогает быстрее уснуть. В частности, врач порекомендовал перед сном пить ромашковый чай, настой из пассифлоры или чай с мелиссой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Министерство обороны анонсировало ответ на удары ВСУ дальнобойным оружием Запада по России

      РФС выдвинул министра спорта России Дегтярева в кандидаты на пост главы ОКР

      Стало известно о полученной комментатором Рабадановым при задержании с гранатой травме

      Стало известно отношение украинцев к Зеленскому

      Стали известны подробности дела сбежавшего бывшего российского депутата

      Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в Саратовской области

      Россиянин отправил жену в роддом и надругался над их семилетней дочерью

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Huawei представила складной смартфон

      Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше