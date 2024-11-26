Правдивость рекомендации «ужин отдай врагу» оценили

Нутрициолог Мансурова: для ужина после пяти вечера подойдут рыба и овощи на пару

Правдивость народной рекомендации «ужин отдай врагу» оценила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. В беседе с aif.ru она прокомментировала исследование американских ученых, выяснивших, что употребление большого количества пищи после 17:00 приводит к ухудшению способности организма правильно регулировать уровень сахара в крови.

По словам врача, тому, кто способен не есть после 17:00 вечера, лучше действительно стараться воздерживаться от обильных застолий. «Фраза про ужин, который надо отдать врагу, имеет под собой много обоснований. В частности, то, что не надо перегружать свой пищеварительный тракт вечером. Особенно тем людям, которые хотят похудеть», — объяснила Мансурова.

Однако людям, которые не могут так рано ужинать из-за режима дня, важно вечером есть не очень поздно и не слишком обильно, отметила специалистка. Для ужина, который может быть у работающего человека и после пяти вечера, хорошо подойдет рыба с овощами на пару, привела пример врач. Этот вариант она назвала легким, быстро усваиваемым и полезным.

Главное, продолжила нутрициолог, чтобы порция была небольшой. Чтобы наесться вечером и не увеличить риск развития диабета, Мансурова рекомендовала накладывать ужин по принципу «здоровой тарелки»: половину небольшой тарелки отводить под овощи и зелень, а по четверти — под белок и углеводы.

Ранее диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева назвала россиянам несколько продуктов, употребление которых помогает быстрее уснуть. В частности, врач порекомендовал перед сном пить ромашковый чай, настой из пассифлоры или чай с мелиссой.