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02:58, 26 ноября 2024Бывший СССР

Рада исключила конфискацию имущества из перечня наказаний за коррупцию

Telegraf: Рада исключила конфискацию имущества из списка наказаний за коррупцию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада приняла решение об исключении конфискации имущества из перечня наказаний за коррупцию. Об этом сообщило украинское издание Telegraf.

Отмечается, что соответствующая поправка была внесена в статью 77 Уголовного кодекса Украины. Такое решение приняли из-за принятия закона о лишении почетных званий и государственных наград «за популяризацию или пропаганду государства-агрессора».

Народный депутат Юлия Яцик в беседе с изданием пояснила, что «ситуация произошла якобы из-за технической ошибки секретариата, который готовил текст законопроекта и случайно включил эту норму».

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход сообщила о жалобах солдат Вооруженных сил Украины на вымогательство и коррупцию. Она добавила, что командование требует от солдат деньги за отпуск или отправку не на передовую.

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