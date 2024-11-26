Рада исключила конфискацию имущества из перечня наказаний за коррупцию

Верховная Рада приняла решение об исключении конфискации имущества из перечня наказаний за коррупцию. Об этом сообщило украинское издание Telegraf.
Отмечается, что соответствующая поправка была внесена в статью 77 Уголовного кодекса Украины. Такое решение приняли из-за принятия закона о лишении почетных званий и государственных наград «за популяризацию или пропаганду государства-агрессора».
Народный депутат Юлия Яцик в беседе с изданием пояснила, что «ситуация произошла якобы из-за технической ошибки секретариата, который готовил текст законопроекта и случайно включил эту норму».
Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход сообщила о жалобах солдат Вооруженных сил Украины на вымогательство и коррупцию. Она добавила, что командование требует от солдат деньги за отпуск или отправку не на передовую.