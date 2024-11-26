Раскрыты детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

Reuters: ЕС может предложить новый 16-й пакет антироссийских санкций в январе

Евросоюз может предложить новый, 16-й пакет антироссийских санкций в январе 2025 года. Он может включать в том числе ужесточение ограничений на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Reuters о ссылкой на европейских дипломатов.

«Расширенный пакет санкций будет предложен в январе, когда Польша займет председательство в ЕС после Венгрии», — говорится в сообщении агентства.

Более того, как пишет агентство, очередной пакет санкций будет включать ограничения против 29 организаций и 54 физических лиц, а также 48 нефтяных танкеров.

Агентство Bloomberg ранее сообщило о планах властей Евросоюза (ЕС) ввести санкции против более чем 45 нефтяных танкеров РФ. Эту меру европейские чиновники, как уточняется, хотят включить в 15-й пакет антироссийских санкций.