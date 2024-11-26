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10:17, 26 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о занятиях осужденной на 25 лет главы «банды амазонок» в колонии

Осужденная на 25 лет глава «банды амазонок» Тарвердиева шьет униформу для МВД
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Осужденная на 25 лет за расправу над милиционерами глава самой кровожадной банды — «банды амазонок» — Инесса Тарвердиева шьет униформу для сотрудников МВД. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, Тарвердиева — единственная женщина, на счету которой 98 уголовных дел. Ее осудили в декабре 2017 года. Сейчас она находится в исправительной колонии № 6 (ИК-6) в Орловской области. Она отбывает максимально возможный срок наказания для женщин, но за последние два года ее адвокаты подали 24 апелляции, пытаясь сократить срок. В это время ее поместили в одиночную камеру с пометкой «склонна к побегу», расположенную в мужском корпусе СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону. Однако на все жалобы были получены отказы и Тарвердиеву перевезли в женскую колонию строгого режима в Орловскую область.

По информации Shot, сейчас она ведет себя спокойно. Женщина трудится в швейном цехе и занимается спортом. Она рассказала, что преступлениями занималась только ради любимого мужчины — торговца нелегальным алкоголем, который отказывался работать, но хотел богато жить. До встречи с ним она жила в браке со сторожем и работала библиотекаршей. Вместе с новым возлюбленным она расправилась со своим мужем. Потом к ним примкнули еще три женщины. Банда действовала с 1998 по 2013 год на территориях Ставропольского края и Ростовской области. Женщины расправлялись с пострадавшими с помощью ружья, а потом добивали ножами. Так, одним из громких преступлений «банды амазонок» стала расправа с начальником отдела информационной безопасности Госнаркоконтроля Злыдневым и его женой в феврале 2008 года. Тогда злоумышленники похитили из дома потерпевших куртку, дубленку и ТВ-тюнер. Второе громкое дело произошло летом 2009 года. Речь идет о расстреле автомобиля марки «Лада», внутри которого находились командир нижегородского СОБРа, его жена и двое детей. На девочке были обнаружены 37 ножевых ран, а рядом был найден нож с надписью «Моей любимой амазонке».

В феврале 2023 года Ростовский областной суд огласил приговор участникам «банды амазонок».

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