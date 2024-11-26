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17:14, 26 ноября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 26 по 28 ноября
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей курортному региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с 26 по 28 ноября местами в южной части Кубани (исключая Черноморское побережье) ожидаются сильный дождь со снегом, гололедица на дорогах и сильный снег в предгорных районах и горах.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач», — говорится в сообщении.

Ранее в Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В МЧС заявили, что в городе и на федеральной территории Сириус будет усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

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