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11:22, 25 ноября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об угрожающей курортному городу опасности сообщили в местной администрации.

По данным синоптиков, в течение суток 25 ноября в Сочи и на федеральной территории Сириус будет усиление западного и северо-западного ветра с переходом на восточный, юго-восточный. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

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В мэрии предупредили, что шторм на море будет достигать пяти баллов, а на побережье пройдут ливневые дожди. «В акватории Черного моря от Магри до Веселого возможно образование смерчей», — сказано в публикации. Тем временем в горах ожидаются снегопады.

Жителям и туристам посоветовали не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами, а также принять другие меры предосторожности.

Штормовое предупреждение в Сочи и Сириусе начало действовать в конце прошлой недели. Его продлевают уже несколько дней.

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