Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

В Сочи ожидаются смерчи и волны высотой до трех метров

В ближайшие дни в Сочи ожидаются смерчи и волны высотой до трех метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В воскресенье и понедельник, 24 и 25 ноября, на участке Магри — Веселое — Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируется опасность смерчей. Волнение моря составит 4-5 баллов.

Кроме того, на территории Краснодарского края, за исключением Сочи, прогнозируются сильные осадки с субботы, 23 ноября, по понедельник, 25 ноября. Ожидается сильный дождь, ливень, дождь со снегом, а также гроза и сильный ветер с порывами 20-23 метров в секунду, в отдельных районах 24-28 метров в секунду. К воскресенью похолодает, ожидается сильный снег и гололед.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 октября. Сообщалось, что на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Россиян призвали соблюдать меры безопасности.