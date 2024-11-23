Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:28, 23 ноября 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

В Сочи ожидаются смерчи и волны высотой до трех метров
Мария Черкасова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ближайшие дни в Сочи ожидаются смерчи и волны высотой до трех метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В воскресенье и понедельник, 24 и 25 ноября, на участке Магри — Веселое — Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируется опасность смерчей. Волнение моря составит 4-5 баллов.

Кроме того, на территории Краснодарского края, за исключением Сочи, прогнозируются сильные осадки с субботы, 23 ноября, по понедельник, 25 ноября. Ожидается сильный дождь, ливень, дождь со снегом, а также гроза и сильный ветер с порывами 20-23 метров в секунду, в отдельных районах 24-28 метров в секунду. К воскресенью похолодает, ожидается сильный снег и гололед.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 октября. Сообщалось, что на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Россиян призвали соблюдать меры безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России назвали возможную цель удара ВСУ по порту Бердянска

      Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

      Экс-спикер «Нафтогаза» призвал Киев начать переговоры

      Еще в одной стране перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

      «Зенит» вырвал победу у аутсайдера РПЛ

      Российский город осветился розовым

      Ульянов заявил об ответе Франции и Британии за помощь Киеву в ударах по России

      В Германии вынесли приговор украинцу за изнасилование беременной

      ВС России ударили по военным аэродромам Украины

      В Дагестане опрокинулся микроавтобус с пассажирами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше