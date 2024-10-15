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18:03, 15 октября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение 15 и 16 октября

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, во вторник и среду, 15 и 16 октября, на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.

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В связи с этим спасатели призвали россиян соблюдать меры безопасности. «Если смерч застиг вас на улице, не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам, — говорится в сообщении. — По возможности нужно найти ров, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками или одеждой».

Ранее отдыхающий в Сочи турист решил поплавать в море в шторм и не выжил. Спасателей на месте происшествия не было, первую помощь ему оказывала женщина, которая не являлась медиком.

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      Фариза Бацазова
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