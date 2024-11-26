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19:28, 26 ноября 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы спастись от гололеда

Инструктор Гудкова: от гололеда спасут походка и хорошо подобранная обувь
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Хорошо подобранная обувь и правильная походка помогут спастись от гололеда. Способы избежать падений и травм в такую погоду раскрыла россиянам сертифицированный судебный эксперт по охране труда и производственной безопасности, инструктор обучения навыкам первой помощи Ольга Гудкова, передает MK.RU.

В первую очередь специалистка призвала отказаться от сапог на высоких каблуках. Лучше выбирать варианты с резиновой подошвой — она легко сгибается и обеспечивает лучшее сцепление со льдом. При этом шипы и шероховатости на поверхности сделают прогулки еще безопаснее.

«Протектор на подошве должен быть рельефным, это залог устойчивости. Чем глубже и шире рисунок, тем лучше сцепление с поверхностью», — уточнила Гудкова.

Эксперт также посоветовала не спешить, а отдать предпочтение медленной и уверенной ходьбе. Широких шагов делать не нужно. Удержать равновесие помогут свободные руки, поэтому не нужно держать их в карманах или пользоваться смартфоном на улице, заключила специалистка.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что более 15 российских регионов ожидает непогода, в том числе штормовой ветер, сильные осадки и гололед.

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