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09:27, 26 ноября 2024Россия

Россияне обварились кипятком на улице при прорыве трубы

В Петербурге три человека обварились кипятком на улице при прорыве трубы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге три человека ночью обварились кипятком на улице Маршала Захарова в Красносельском районе при прорыве трубы с горячей водой. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, россияне получили повреждения, когда пытались выбраться из автомобиля. Один из очевидцев случившегося отметил, что люди вынуждены были окунуть ноги в кипящую реку.

Трое пострадавших получили ожоги и были доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В городском комитете по здравоохранению уточнили, что все они в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком во дворе дома на Комсомольском проспекте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

ЖЗЛ
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