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10:20, 26 ноября 2024Россия

Россиянин напал на десятилетнего ребенка за отказ играть с его сыном

Житель Челябинска напал на отказавшегося играть с его сыном мальчика
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Агентство чрезвычайных новостей

Житель Челябинска напал на мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

На опубликованных кадрах видно, как россиянин заходит на спортивную площадку и бьет ребенка кулаком. Затем он с силой выпинывает мяч за пределы площадки.

По данным канала, перед этим дети отказались играть с сыном агрессивного горожанина. В отношении мужчины составили два протокола об административном правонарушении.

Ранее житель Петербурга сломал ребра 14-летнему сыну. Что привело к этому, неизвестного. Школьника доставили больницу с многочисленными травмами.

ЖЗЛ
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