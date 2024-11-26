Россиянин напал на десятилетнего ребенка за отказ играть с его сыном

Житель Челябинска напал на отказавшегося играть с его сыном мальчика

Житель Челябинска напал на мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

На опубликованных кадрах видно, как россиянин заходит на спортивную площадку и бьет ребенка кулаком. Затем он с силой выпинывает мяч за пределы площадки.

По данным канала, перед этим дети отказались играть с сыном агрессивного горожанина. В отношении мужчины составили два протокола об административном правонарушении.

Ранее житель Петербурга сломал ребра 14-летнему сыну. Что привело к этому, неизвестного. Школьника доставили больницу с многочисленными травмами.