Российские военные поразили украинский пункт управления беспилотниками, откуда бойцы ВСУ били по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.
«Нашими бойцами были поражены пункты управления беспилотников ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе», — сказал он. Рогов добавил, что сотрудники станции продолжают работать в штатном режиме после атак ВСУ.
26 ноября стало известно, что украинские войска за сутки пять раз обстреляли и трижды атаковали беспилотниками город-спутник ЗАЭС Энергодар и его окрестности. В результате было повреждено административное здание. В Минобороны России назвали попытки атак на электростанцию провокацией ВСУ.