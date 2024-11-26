Рогов: ВС России поразили пункт управления дронами ВСУ, откуда били по ЗАЭС

Российские военные поразили украинский пункт управления беспилотниками, откуда бойцы ВСУ били по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Нашими бойцами были поражены пункты управления беспилотников ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе», — сказал он. Рогов добавил, что сотрудники станции продолжают работать в штатном режиме после атак ВСУ.

26 ноября стало известно, что украинские войска за сутки пять раз обстреляли и трижды атаковали беспилотниками город-спутник ЗАЭС Энергодар и его окрестности. В результате было повреждено административное здание. В Минобороны России назвали попытки атак на электростанцию провокацией ВСУ.