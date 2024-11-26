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19:46, 26 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные поразили украинский пункт управления беспилотниками

Рогов: ВС России поразили пункт управления дронами ВСУ, откуда били по ЗАЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские военные поразили украинский пункт управления беспилотниками, откуда бойцы ВСУ били по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Нашими бойцами были поражены пункты управления беспилотников ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе», — сказал он. Рогов добавил, что сотрудники станции продолжают работать в штатном режиме после атак ВСУ.

26 ноября стало известно, что украинские войска за сутки пять раз обстреляли и трижды атаковали беспилотниками город-спутник ЗАЭС Энергодар и его окрестности. В результате было повреждено административное здание. В Минобороны России назвали попытки атак на электростанцию провокацией ВСУ.

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