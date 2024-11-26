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11:35, 26 ноября 2024Россия

Российский школьник похвастался на видео оружием отца и поплатился

Хабаровская полиция начала проверку после видео со школьником и оружием
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровском крае школьник похвастался на видео оружием отца и поплатился. Полиция начала проверку, пишет Amur Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, изначально 12-летний мальчик прислал видео с отцовским пистолетом и ножами однокласснику. В частности, он показал штык-нож M9 Bayonet и кинжал.

«Я еще кое-что хочу тебе показать, только это уже за пределом закона», — сказал на видео школьник, продемонстрировав пистолет.

Позже ролик разошелся по чатам образовательного учреждения, а ученики стали рассказывать, что школьник якобы приносил в класс один из ножей. После этого родители написали заявление в правоохранительные органы.

Как утверждает Amur Mash, отец мальчика — бывший полицейский. Он заявил, что сын снимал видео под его присмотром, но не смог объяснить, для чего отправил ролик однокласснику. Информацию о том, что школьник приносил один из ножей в класс мужчина отрицает.

Ранее на Ямале подросток принес в школу пистолет и случайно выстрелил. Никто не пострадал. В образовательном учреждении пояснили, что оружие было мощностью до трех джоулей.

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