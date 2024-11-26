Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:40, 26 ноября 2024Экономика

В России рухнуло число товаров в магазинах по акции

«Ведомости»: число товаров по акции в российских магазинах упало до минимума
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Доля товаров повседневного спроса (FMCG), продаваемых в магазинах рамках акций кратковременного снижения цен, в третьем квартале этого года рухнула до многолетнего минимума. Об этом со ссылкой на обзор Nielsen пишут «Ведомости».

По сравнению с тем же периодом прошлого года в денежном выражении падение составило 8,9 процентных пункта. Абсолютных цифр аналитики не приводят.

В онлайне доля товаров по акциям длительностью до четырех месяцев (далее уже считается постоянным снижением) сократилась на 5,8 процентных пункта. Также падает и средняя скидка в магазинах — с 19,7 процента в третьем квартале 2023 года до 17,4 процента в минувшем.

За такую динамику отвечают продуктовые категории. Например, стало значительно меньше акций категории шоколадных плиток, майонеза, консервированных овощей. В непродовольственном секторе доля промоутированных товаров стабильна.

Директор по аналитике и консалтингу «Нильсен» Марина Волкова не исключает, что падение продаж по скидкам связано не с их сокращением, а с тем, что ретейлеры перешли на постоянно действующие низкие цены. В свою очередь, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев объяснил, что постепенный отказ от промо является трендом последних лет. Он связывает тенденцию с влиянием на рынок жестких дискаунтеров.

Ранее Минэкономразвития сообщило об ускорении инфляции в период с 12 по 18 ноября до 0,37 процента, что почти в два раза больше, чем неделей ранее. В годовом выражении рост цен ускорился до 8,68 процента.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Акт государственной измены». В США предостерегли Байдена от одного действия в отношении Украины. О чем идет речь?

      В лагере культа нашли 12 дарующих сверхспособности мумий

      В США удивились решению Конгресса уйти на каникулы

      Российская стюардесса раскрыла размеры зарплат бортпроводниц Emirates

      Петербургская школьница выпала с 13-го этажа и выжила

      Россия выразила надежду на провал цветной революции в Грузии

      В США сравнили передачу Украине ядерного оружия с госизменой

      Нарышкин рассказал о связи стран Запада с «полком Калиновского»

      В ФСБ рассказали о желании США превратить СНГ в дешевую ресурсную базу

      Быки и свиньи разорвали 17-летнюю российскую школьницу. Как это могло произойти?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше