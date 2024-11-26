С россиян захотели взыскать более десятков миллиардов рублей налоговых долгов

РБК: в россиян захотели взыскать без суда более 22 млрд рублей налоговых долгов

Правительство России одобрило законопроект о внесудебном взыскании налоговой задолженности с физлиц — это позволит увеличить поступления в бюджеты регионов на 22,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что, если обязательства бесспорны, налоговые органы смогут сами взыскивать долги граждан без обращения в суд. Этот механизм коснется имущественного, транспортного налогов и НДФЛ. Однако для спорных случаев сохранится судебный порядок взыскания.

По информации Федеральной налоговой службы, нововведение может сократить издержки для граждан, исключив госпошлину и исполнительский сбор. Помимо этого, число исков о взыскании налогов может уменьшиться в 4,6 раза в первый год. Мера заработает с 1 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что до 1 декабря 2024 года россияне должны заплатить НДФЛ со вкладов. Сумма налогов, начисленных на процентные доходы по вкладам за 2023 год, достигла 114 миллиардов рублей. Отмечается, что налог был введен еще в 2020 году.