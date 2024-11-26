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18:05, 26 ноября 2024Моя страна

Школьники неожиданно начали спасать краснокнижных черепах в России

Школьники начали спасать краснокнижных черепах в Хабаровске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница «Вести. Хабаровск» во «ВКонтакте»

В Хабаровском крае школьники начали спасать краснокнижных черепах. У них вышел неожиданный «черепаший эксперимент», сказано в сюжете программы «Вести».

По данным канала, еще осенью подростки из села Иннокентьевка спасли от перемерзания кладки краснокнижниц и уже в учебной лаборатории они развели почти 300 особей. Как пояснил школьный педагог Дмитрий Кришкевич, лето выдалось очень холодным, так что к осени в этих яйцах могло просто не сохраниться новое потомство.

На фоне опасений эковолонтеры школы начали целую спасательную операцию. С разрешения Росприроднадзора они изъяли 620 замерзающих яиц исчезающего вида и забрали в инкубационную лабораторию. Позднее на свет появились маленькие редчайшие черепашки.

Учитель и идейный вдохновитель «черепашьего эксперимента» добавил, что в первый месяц детенышам дают только дождевых червей, потом же они начинают питаться яйцами и мясом. Ученые помогают школьникам в восстановлении данного вида, также сейчас ведется «летопись» новорожденных пресмыкающихся.

Предполагается, что черепах подготовят к выпуску на волю весной. В мае должны уже сложиться идеальные условия для их жизни в естественной среде обитания. Школьники же будут наблюдать за тем, сколько особей выживет в дикой природе.

В июне 2023 года краснокнижную черепаху спасли в Приморье. Редкий хищник оказался в городском озере Владивостока и едва не погиб.

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