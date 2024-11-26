Силовики задержали россиянина в нарколаборатории при производстве 500 килограмм наркотиков

В Ленинградской области задержали мужчину с 500 килограммами наркотиков

В Ленинградской области задержали мужчину в нарколаборатории при производстве 500 килограмм наркотиков. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, злоумышленник в одной из промзон Гатчинского муниципального округа арендовал два ангара для промышленного производства запрещенных веществ. Место он выбрал не случайно — территория закрыта бетонным забором с колючей проволокой и камерами.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали преступника в его нарколаборатории. При обыске были обнаружены емкости с порошкообразным веществом общим весом более 500 килограмм, различное оборудование, канистры с прекурсорами. В ходе предварительного исследования части изъятого было установлено, что 41 килограмм является мефедроном. Остальная часть также будет изучена.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался продать более 39 килограммов наркотиков в разных городах и был осужден.