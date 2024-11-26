Силы ПВО отразили попытку атаки украинских беспилотников на российский регион

МО РФ: два беспилотника сбиты силами ПВО над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки украинских беспилотников на российский регион. В период с 20:25 до 21:10 по московскому времени два аппарата самолетного типа были сбиты над Белгородской область, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении ведомства.

Факт отражения атаки подтвердил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он рассказал, что над Яковлевским округом сбит БПЛА, пострадавших нет. В городе Строитель обломки БПЛА пробили крышу, в результате их падения загорелось здание социального объекта. Пожарные оперативно потушили возгорание. Информация о последствиях уточняется, на месте работают оперативные службы.

В ночь на вторник, 26 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России десятками беспилотников. В Минобороны уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за эту ночь сбили 39 беспилотников над семью регионами России.