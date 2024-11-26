Сотруднику НИИ Минобороны дали 1,5 года за установку пиратской Windows

В Петербурге осудили сотрудника НИИ Минобороны за установку пиратской Windows

В Петербурге суд приговорил к 1,5 года ограничения свободы сотрудника НИИ «Научно-исследовательский центр безопасности технических систем» Минобороны России Николая Уразовского за установку нелицензионного ПО на служебный компьютер. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ.

По данным ведомства, 20 сентября 2023 года мужчина загрузил на компьютер, предназначенный для обработки служебной информации ограниченного распространения, систему «Windows Zver». Он знал о ее вредоносных свойствах и хотел нейтрализовать предустановленные средства защиты данных.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали 61-летнего местного жителя за хакерские атаки во время выборов депутатов Мосгордумы. Фигурант скачал на свой компьютер разработанное украинскими хакерами программное обеспечение, которое помогает блокировать различные сайты. В сентябре он атаковал IP-адреса одного из интернет-провайдеров Московского региона, что привело к блокировке сайта организации.