США рассказали о неопознанных беспилотниках над их базами в Великобритании

ВВС США: над военными базами в Великобритании были замечены небольшие дроны

Над американскими военными базами в Великобритании были замечены небольшие неопознанные дроны. Об этом рассказали в Военно-воздушных силах (ВВС) США, сообщает Newsweek.

«Количество беспилотных летательных аппаратов колебалось, и они варьировались по размеру и конфигурации. Беспилотные летательные аппараты активно контролировались, и руководители установок определили, что ни один из них не затронул военных или критически важную инфраструктуру», — говорится в заявлении.

При этом ВВС США до сих пор не определили, кем и откуда управлялись дроны, однако «были приняты меры по смягчению последствий».

Ранее военная база США в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Отмечается, что по базе было выпущено пять ракет. На территории военного объекта прозвучали взрывы.