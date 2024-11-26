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17:46, 26 ноября 2024Мир

США рассказали о неопознанных беспилотниках над их базами в Великобритании

ВВС США: над военными базами в Великобритании были замечены небольшие дроны
Семен Александров (редактор)

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Над американскими военными базами в Великобритании были замечены небольшие неопознанные дроны. Об этом рассказали в Военно-воздушных силах (ВВС) США, сообщает Newsweek.

«Количество беспилотных летательных аппаратов колебалось, и они варьировались по размеру и конфигурации. Беспилотные летательные аппараты активно контролировались, и руководители установок определили, что ни один из них не затронул военных или критически важную инфраструктуру», — говорится в заявлении.

При этом ВВС США до сих пор не определили, кем и откуда управлялись дроны, однако «были приняты меры по смягчению последствий».

Ранее военная база США в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Отмечается, что по базе было выпущено пять ракет. На территории военного объекта прозвучали взрывы.

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