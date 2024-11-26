Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

Al-Mayadeen: военная база США в провинции Хасеке подверглась обстрелу

Военная база США в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

Отмечается, что по базе было выпущено пять ракет. На территории военного объекта прозвучали взрывы. Другие подробности и последствия атаки не приводятся.

Ранее под ракетный обстрел попала военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор близ нефтегазового месторождения Коноко. По ней выпустили три ракеты, две из которых разорвались в окрестностях.

До того беспилотники атаковали военную базу США возле города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Целью удара были объекты внутри базы. За день до этого данная база также подверглась атаке дронов.