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21:48, 21 ноября 2024Мир

Базу США в Сирии обстреляли ракетами

РИА Новости: военную базу США в провинции Дейр-эз-Зор обстреляли ракетами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор близ нефтегазового месторождения Коноко попала под ракетный обстрел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.

Уточняется, что по американской базе выпустили три ракеты, две из которых разорвались в окрестностях. «Одна попала по юго-восточной ее части, откуда поднимается сильный столб дыма», — поделился собеседник агентства.

Ранее беспилотники атаковали военную базу США возле города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Целью удара были объекты внутри базы. За день до этого данная база также подверглась атаке дронов.

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