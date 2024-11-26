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17:03, 26 ноября 2024Силовые структуры

Стали известны подробности дела сбежавшего бывшего российского депутата

МВД: по делу о мошенничестве экс-депутата Гольдмана допрошено 1,5 тысячи человек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Goldman Group / YouTube

МВД России раскрыло подробности по уголовному делу сбежавшего из России экс-депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства по Красноярскому краю.

По данным правоохранителей, всего сотрудники МВД обработали одну тысячу 486 заявлений от обманутых вкладчиков. Каждый из них признан потерпевшим. Также допрошено более 93 процентов пострадавших. Отмечается, что силовики провели большую работу, связанную с отысканием и наложением ареста на имущество для того, чтобы в дальнейшем возместить потерпевшим ущерб. Таким образом, суд арестовал имущество на четыре миллиарда рублей, а сумма причиненного действиями Гольдмана ущерба составляет более двух миллиардов рублей. Также в МВД рассказали о том, что в отношении близкого родственника фигуранта был выявлен факт противоправной деятельности. Он уже осужден на три года лишения свободы условно со штрафом.

Ранее сообщалось, что Гольдман подозревается в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, с мая по август 2023 года Гольдман убедил гендиректора компании «Управление Агроактивами» дать ему в долг 327 миллионов рублей, чтобы погасить свои обязательства перед кредиторами. В качестве залога экс-депутат предложил свою долю в уставном капитале другого предприятия, которая не может быть отчуждена. В итоге он получил деньги, но не вернул их.

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